Veículo é destruído por incêndio em Campo Mourão

Um automóvel ficou completamente destruído após ser consumido pelas chamas, na tarde deste sábado (20), na rua Guarani, no Lar Paraná, em Campo Mourão.

De acordo com informações apuradas, um profissional realizava serviços de solda no Corsa quando, por motivos ainda não esclarecidos, o carro começou a pegar fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local o veículo já estava tomado pelas chamas. Restou apenas às equipes realizar o combate final e o rescaldo para evitar que o fogo se alastrasse.

Apesar da rápida ação, o automóvel foi totalmente destruído.