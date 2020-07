Suspeitos de latrocínio em Roncador são presos em Campo Mourão

Dois homens suspeitos de um crime bárbaro na cidade de Roncador, foram presos em Campo Mourão, com um VW/Fusca, que teria sido roubado da vítima. O crime, um latrocínio (roubo seguido de morte) contra um comerciante de 75 anos, teria sido praticado por seis homens, no início da noite desta quarta-feira.

Outros quatro foram presos ainda em Roncador. A vítima, identificada por Antonio Vieira de Jesus, 75 anos, foi morta com várias facadas e ainda degolado, no próprio bar que ele mantém perto do Posto Anchieta.

Segundo as informações, seis homens chegaram no estabelecimento para furtar, mas como encontraram o proprietário, o mataram a facadas. Quatro foram presos logo em seguida pela PM de Roncador.

Já por volta das 21h, a Polícia Militar de Campo Mourão recebeu a informação de que o veículo da vítima estaria trafegando na região do jardim Alvorada.

Rapidamente os policiais fizeram um cerco e abordaram a dupla com o Fusca, na rua Engenheiro Mercer, esquina com a Perimetral Tancredo Neves.

No veículo os policiais apreenderam alguns pertences da vítima e uma camisa suja de sangue. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia.