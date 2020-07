Asilo chega a 28 idosos com covid-19 e dois estão na UTI

Mais dois idosos do Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan foram testados positivos para o novo coronavírus. Agora são 28 com a doença e dois estão internados na UTI-Covid da Santa Casa.

Com esse aumento registrado nas últimas horas, a instituição está com mais da metade dos internos com a doença. No total, o asilo abriga 55 idosos.

Além de dois na UTI, outros sete estão internados na enfermaria da Santa Casa. Mais um funcionário também foi confirmado com a doença, chegando agora a 12.

A secretaria de Saúde e a 11ª Regional de Saúde estão acompanhando outros internos suspeitos e que aguardam resultado de exame.