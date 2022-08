Suspeito troca tiros com policiais e acaba morto durante Operação Pronta Resposta, em Campo Mourão

Um homem de 25 anos, identificado por José Honório da Silva, com passagens pela polícia em Campo Mourão, acabou morto em confronto com policiais do Batalhão de Choque de Curitiba e Londrina que participam da Operação Pronta Resposta 8, na cidade.

A ocorrência foi registrada na manhã de hoje, na rua Olívio Salvadori, esquina com a rua Celeste Keller, no jardim Cidade Nova. As equipes faziam diligências pelo bairro quando suspeitaram de um veículo e tentaram a abordagem.

O motorista, no entanto, não parou e as equipes iniciaram acompanhamento tático. Na fuga, o motorista bateu no meio-fio e desembarcou do carro. Em seguida ele passou a atirar contra os policiais e saiu correndo, pulando muros e passando sobre telhados de residências.

Em novo confronto armado, o rapaz acabou alvejado com pelo menos três tiros e morreu no local. Equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito. O carro usado por ele teria sido furtado nas ultimas horas em Campo Mourão. O corpo foi encaminhado ao IML.