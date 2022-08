Juranda entra no calendário da Caminhada Internacional na Natureza

Aconteceu neste domingo, 28, a primeira Caminhada Internacional na Natureza em Juranda, evento que acontece em vários municípios da Comcam. O ex-presidente do Conselho do Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), Newton Leal, falou sobre o período em que presidiu a entidade, destacando o apoio ao turismo regional.

“Quando estive presidente da entidade trabalhamos em nossa Câmara de Cultura e Turismo com objetivo de fomentar o turismo regional. Participando hoje aqui, além da importância do evento para a saúde, percebi como é importante o intercâmbio entre os municípios da Comcam. É uma ótima oportunidade de divulgar o que temos aqui para outras regiões”, declarou Leal.

A prefeita de Juranda, Leila Amadei, que também participou do evento, destacou que o município possui grandes riquezas naturais, as quais puderam ser conhecidas neste domingo por centenas de pessoas de outras cidades. “Esse evento foi uma excelente oportunidade para que os participantes de toda a região conhecessem um pouco da nossa história”, disse a prefeita.

O chefe do escritório regional do IDR-PR, em Campo Mourão, Jairo Quadros, falou sobre a importância das Caminhadas na Natureza, lembrando a oportunidade que as pessoas moradoras do meio urbano têm de conhecer o meio rural.

“É a oportunidade que todos têm de conhecer e apreciar o meio ambiente, sem contar a geração de renda que garante aos produtores locais.”