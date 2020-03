Suspeito foge da PM, capota carro e abandona carregador de pistola com munições

Um rapaz conhecido no meio policial, capotou o veículo VW/Fox que dirigia enquanto tentava fugir da Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um carregador de pistola calibre 9mm, contendo 15 munições intactas.

A ocorrência foi registrada por volta das 16h30 desta quinta-feira, em uma estrada rural entre Campo Mourão e Peabiru. A equipe policial tentou a abordagem ao veículo suspeito no jardim Paulista, mas o motorista não parou.

Logo depois informações davam conta que o carro teria tomado sentido ao anel viário. Em uma estrada rural, nas proximidades, os policiais avistaram o carro capotado em uma valeta, porém não havia ninguém no local.

Durante as buscas os militares localizaram um carregador de pistola calibre 9 mm com 15 munições intactas. O material foi apreendido e encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as devidas providências. O veículo também foi apreendido pela Polícia Militar.