Primeiro Grenal da Libertadores termina com 8 expulsos e sem gols

Havia enorme expectativa em torno do primeiro Grenal da Libertadores. Contudo, os mais de 53 mil torcedores presentes na Arena do Grêmio na noite desta quinta (12) lembrarão muito mais da batalha campal que aconteceu no final da partida do que do futebol apresentado, que terminou em 0 a 0.

Com este resultado o Internacional permaneceu na liderança do grupo E, com os mesmos quatro pontos do vice-líder Grêmio, mas com um saldo de gols melhor.

E a temperatura tanto aumentou que a partida terminou com oito jogadores expulsos, quatro de cada lado. Pepê, Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda pelo Grêmio. Edenílson, Moisés, Víctor Cuesta e Praxedes pelo Internacional.