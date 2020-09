Suspeito é preso logo após furto em comércio de CM

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar, por volta das 2h desta madrugada, após ser reconhecido como autor de um furto. Horas antes ele teria praticado furto em um estabelecimento comercial na avenida José Custódio de Oliveira, no centro.

Do local o proprietário informou que o rapaz furtou cerca de R$ 100,00 e algumas folhas de cheques. Câmeras de segurança do local flagraram a ação do ladrão, que arrombou a porta de blindex para entrar.

Horas depois os policiais realizavam patrulhamento pelo centro e abordaram um jovem de bicicleta, com as mesmas características das vestes que aparecem nas imagens. Ele ainda portava a mochila flagrada pela câmera do local.

Com o suspeito, os policiais localizaram uma barra de metal, no entanto os produtos furtados não foram encontrados. Diante das evidências de ser ele o autor do furto, o jovem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.