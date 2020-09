Carreata Outubro Rosa, no sábado, em Campo Mourão

Será realizada na manhã do próximo sábado (dia 3), em Campo Mourão, a carreata Outubro Rosa. A saída está marcada para às 9 horas, das proximidades da Associação dos Engenheiros Agrônomos, percorrendo várias ruas e avenidas da área central da cidade. No encerramento, em razão da pandemia de Covid-19, não haverá nenhum evento para se evitar aglomeração de pessoas.

A carreata é promovida pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio), Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Unimed Campo Mourão e Paraná Supermercados.

Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

Durante o mês, diversas instituições tradicionalmente realizam eventos que abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames. Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é assintomática.

O movimento teve início no ano de 1990, em um evento chamado “Corrida pela Cura”, que aconteceu em Nova Iorque, para arrecadar fundos para a pesquisa realizada pela instituição Susan G. Komen Breast Cancer Foundation. O evento ocorria sem que houvessem instituições públicas ou privadas envolvidas.

À medida em que cresceu, outubro foi instituído como o mês de conscientização nacional nos Estados Unidos, até se espalhar para o resto do mundo. A primeira ação no Brasil aconteceu em 2002, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Com a iluminação cor-de-rosa do Obelisco Mausoléu ao Soldado Constitucionalista.

A partir de 2008, essas iniciativas tornaram se cada vez mais frequentes. Diversas entidades passaram a iluminar prédios e monumentos, transmitindo a mensagem: a prevenção é necessária. Muitas outras ações são desenvolvidas com esse intuito.