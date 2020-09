Suspeito de participação no desaparecimento de casal em Goioerê é preso em CM

A Polícia Civil de Campo Mourão prendeu na madrugada deste domingo, um rapaz foragido da justiça de 23 anos, suspeito de participação no desaparecimento do casal Kawane Cleve Machado, e Rubens Biguetti, de Goioerê. Os dois estão desaparecidos desde o dia 3 de agosto.

O rapaz foi detido em uma residência na rua Santa Cruz. Segundo a Polícia Civil, ele possui quatro mandados de prisão sendo três por crimes de roubo e um por receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ele também é investigado pela participação no desaparecimento do casal de Goioerê, supostamente executado no início do mês de agosto. Apenas o bebê que era filho do casal foi deixado em uma calçada da cidade e o carro dos mesmos foi encontrado incendiado no dia seguinte, perto de Moreira Sales.

Embora tenha sido preso em Campo Mourão, ele é morador do Jardim Primavera, em Goioerê. O casal segue desaparecido. Na semana passada, a Polícia Civil prendeu mais três pessoas suspeitas por envolvimento no crime – dois em Umuarama e outro em Tapejara.

Com um deles, os policiais encontraram parte dos objetos que foram furtados da casa do casal, logo após o seu desaparecimento. Familiares reconheceram os objetos como sendo do casal.

Também está presa em Goioerê, uma jovem de 23 anos, de iniciais S.F. dos S, suspeita de ser mandante do crime.