Acicam também apresentou reivindicações aos candidatos

Na solenidade desta sexta-feira (18/9) em que os três candidatos a prefeito de Campo Mourão assinaram documento com compromissos a serem cumpridos na gestão 2021-2024, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) também fez a entrega de ofício com reivindicações em várias áreas aos postulantes a chefia do executivo municipal nas eleições de novembro próximo.

O evento aconteceu no auditório da entidade empresarial e a elaboração do termo de compromisso firmado pelos candidatos – Nivalda Sguissardi, Rodrigo Salvadori e Tauillo Tezelli – foi coordenada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), com a participação de inúmeras instituições locais. Já a pauta de reivindicações da Acicam foi entregue pelo presidente da entidade, Ben-Hur Berbet.

Ressalta a Acicam que o documento elenca “necessidades e oportunidades para o desenvolvimento e crescimento de Campo Mourão, como uma cidade polo regional, forte, representativa, visando o bem comum do cidadão mourãoense”, acentua.

PEDIDOS

Alguns dos pleitos apresentados pela entidade: apoio a realização de campanhas promocionais do comércio em datas especiais, implantação urgente da Zona Azul na área central de Campo Mourão (regulamentação do estacionamento rotativo), implementação de plano emergencial para melhorias das calçadas na área central, maior fiscalização da Prefeitura sobre os serviços de transporte coletivo (com disponibilização da quantidade de linhas necessárias para a boa prestação do serviço), apoio à continuidade do projeto Centro de Eventos, revitalização do Parque Industrial e a readequação da carga tributária (de acordo com a real situação do País).

O documento enumera também pedidos na área da gestão pública: Transparência na aplicação de recursos públicos, profissionalismo na administração (1º escalão formado por profissionais da área, reconhecidamente preparado para a função), aproveitamento de funcionários efetivos para os cargos de chefia e cargos de confiança, treinamentos periódicos dos funcionários (para todos os níveis da chefia à execução), promoção de políticas públicas que tragam desenvolvimento social e econômico com “planejamento e ação”, redução da quantidade de cargos comissionados e apresentação do Plano Diretor (anual e plurianual).

Pedidos foram igualmente formulados quanto a atuação do Observatório Social do Brasil (OSB)/Campo Mourão: Transparência incondicional, permitir e/apoiar a atuação da entidade (como agente de orientação e fiscalização dos atos públicos) e disponibilização imediata da documentação pública, quando solicitada.

Segurança

Várias das reivindicações da Acicam aos candidatos estão diretamente ligadas a área da segurança: zelar pelo estado de conservação dos equipamentos para o bom funcionamento do Sistema de Monitoramento por Câmara Compartilhada na cidade, monitorado pela Polícia Militar; fomentar, apoiar e estruturar o Conselho Municipal de Segurança (Conseg) nas ações integradas das Polícias Militar, Civil e Municipal; implantação de Guarda Municipal e envidar esforços para aumentar o número de vigilantes efetivos para garantir a segurança a lojistas, funcionários do comércio e consumidores na cidade (centro e bairros); implantar e manter em perfeito estado de conservação o sistema da sinalização de trânsito; interceder no sentido de ampliação e melhoria do efetivo da Policia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro; promover ações junto aos órgãos competentes para reavaliar os semáforos visando ações para diminuir os constantes acidentes ocorridos na Perimetral Tancredo Neves.

Para a área da saúde foi solicitado que o prefeito eleito envide esforços para realizar projetos e ações que visem garantir a manutenção e fortalecimento do Hospital Santa Casa de Campo Mourão, a aplicação de maior percentual do orçamento e a efetivação da regionalização da saúde (visando obtenção de mais recursos) e a promoção de atendimento humanizado e novos investimentos nas unidades descentralizadas.

O último tópico do documento enumera as reivindicações na área de infraestrutura: investimentos na aparência da cidade (jardins e calçamento), principalmente melhorar a entrada da cidade e dos bairros através da implantação de programa de paisagismo; programa de melhoria de infraestrutura nos bairros (iluminação, esgoto e asfalto); reforma viária visando diminuição do número de acidentes e mortes (principalmente de motociclistas) e zelar pelas estruturas municipais já existentes, com manutenção. (ginásio JK, Centro Social Urbano, praças, academias de terceira idade, creches, escolas municipais, entre outras).

O rol de reivindicações é assinado por Ben-Hur Berbet e Itamar Zeni, presidente e diretor secretário da Acicam, respectivamente.