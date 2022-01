Suspeito de furto é espancado por moradores de bairro em CM

Um homem de 36 anos, acusado de ter furtado um televisor de uma residência no conjunto Fortunato Perdoncini nos últimos dias, retornou neste domingo no mesmo endereço supostamente para praticar outros furtos e acabou se dando mal. Vizinhos perceberam a ação e acionaram o morador que rapidamente chegou ao local.

A vítima do furto foi tirar satisfação e o suspeito reagiu. Visivelmente embriagado ou drogado, ele surtou e quebrou o carro do morador com um pé-de-cabra. Vizinhos que presenciaram a cena se revoltaram e partiram para cima dele.

O homem, que já seria conhecido por práticas de furtos no bairro, foi agredido com chutes, pauladas e garrafadas por várias pessoas, a ponto de desmaiar. Ele só não morreu porque a Polícia Militar foi acionada e afastou os agressores.

O Siate também foi chamado e o encaminhou ao hospital Pronto Socorro com ferimentos graves. A vítima do furto foi à delegacia para registrar a ocorrência.