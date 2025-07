Suspeito de ferir mulher com tiros em Boa Esperança é preso em C. Mourão

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (17) em Campo Mourão, suspeito de uma tentativa de feminicídio registrada durante a madrugada de ontem no município de Boa Esperança. A vítima, uma mulher de 20 anos, foi atingida por dois disparos de arma de fogo e socorrida em estado grave.

Após o crime, o autor fugiu em direção a Campo Mourão, sendo flagrado por um radar na BR-272 ainda nas primeiras horas do dia. Desde então, a equipe da Patrulha Maria da Penha do 11º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, iniciou buscas intensas para localizar o suspeito.

Por volta das 15h45 de ontem, o Centro de Operações da PM (COPOM) recebeu uma denúncia apontando que o homem estaria escondido na casa de uma tia, no jardim Diamante Azul. As equipes se deslocaram até o local, onde foram recebidas pela mulher, de 32 anos, que autorizou a entrada dos policiais e confirmou a presença do sobrinho na residência.

O suspeito foi encontrado em um dos quartos da casa e preso sem oferecer resistência. Ele foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para apurar as circunstâncias do crime.