ABL Futsal encara o Andirá pela Série Bronze, neste sábado

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão joga fora de casa, neste sábado, 19, contra o Andirá pelo Campeonato Paranaense Série Bronze. A partida acontece no ginásio Morcegão, as 19h30. Os comandados do técnico Marcio Rinaldo buscam a vitória após derrota para o Seleto na rodada passada.

Os mourãoenses estão na terceira colocação do Grupo N, com três pontos ganhos, um a menos que Seleto Maringá e o Contorno que também se enfrentam nesta rodada.

Fechando a rodada a equipe ADEMA/Matelândia Futsal joga contra o time Atletico Teixeirassoarense. A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão volta jogar em casa, no dia 26 de julho contra o Contorno.