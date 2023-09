Suspeito de envolvimento na morte de policial em Cianorte é morto pela PM

Mais um dos suspeitos de envolvimento na morte do Cabo Reinaldo Garozi de Cianorte, morreu em confronto com a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 20. Após ser localizado nas proximidades da rodovia PR-082, entre Cianorte e Terra Boa, ele atirou contra a equipe policial e acabou morrendo.

No domingo à noite, dia em que o policial foi morto, outros dois criminosos tombaram também ao atirarem contra as equipes policiais. Um outro suspeito de ter participado na ação que custou a vida do policial ainda está foragido.

Um grande aparato policial, com equipes de várias cidades do Paraná e até de Curitiba segue com as buscas por todos os envolvidos no crime.

Cabo Garozi morreu na noite de domingo, 17, após a equipe policial dar ordem de abordagem a um veículo Astra, que não parou.

A equipe policial iniciou acompanhamento e os criminosos atiraram contra os policiais que revidaram. Na troca de tiros, cabo Garozi foi atingido e morreu após receber atendimento no hospital. Outros dois bandidos também morreram no local do confronto.