Agência do Trabalhador registra aumento nas contratações

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão registrou um importante avanço na colocação de profissionais no mercado de trabalho. O relatório de agosto aponta um crescimento significativo de encaminhamentos em relação ao mês anterior, as contratações saltaram de 64 para 138, o que representa um acréscimo de 115,62%.

O bom resultado também foi registrado em nível estadual, as Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento intermediaram 14.705 contratos de trabalho em agosto, tornando o Paraná responsável por 32,74% de todas as 44.917 contratações de trabalho feitas pelo Sine em todo o País. Esse foi o melhor resultado já registrado para o mês no estado.

Campo Mourão está entre as 20 cidades do Paraná que mais empregou em 2023. A gerente da Agência do Trabalhador de Campo Mourão, Janaína Meneguetti explica que existe uma meta estabelecida pela Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda. “Em julho atingimos 39% da meta e ficamos em 18º no ranking regional. Já em agosto, atingimos 88% da meta e subimos duas posições”.

A gerente ressalta ainda que os bons resultados são fruto do trabalho cuidadoso desenvolvido na agência. “Temos nos dedicado bastante para entender detalhadamente a demanda de profissionais que o mercado necessita e encaminhar candidatos dentro do perfil exigido pelas empresas. E esse cuidado tem dado bons resultados”.

Atualmente, a Agência do Trabalhador de Campo Mourão tem mais de 100 vagas abertas, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência. As vagas são atualizadas e divulgadas diariamente no perfil no Instagram @agenciadotrabalhadorcm. Quem se interessar por alguma das vagas, deve comparecer à agência, que fica na Avenida Irmãos Pereira, 1451, portando Carteira de Trabalho, CPF e RG. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.