Suspeito de dois roubos em Campo Mourão é preso pela polícia

Durante trabalho conjunto entre Polícia Militar e Polícia Civil, foi identificado e preso um dos autores de dois roubos praticados em Campo Mourão nos últimos dias. Entre os alvos dos ladrões, um posto de combustíveis e também um mercado.

Na noite do último domingo, um rapaz foi preso após furtar uma motocicleta, e diante da semelhança física, com um dos criminosos que participou dos dois roubos acima já citados, as vítimas foram chamadas até a delegacia, onde o reconheceram.

Ele foi apontado como um dos autores por quatro vítimas, sendo duas do mercado e outras duas de um posto de combustíveis.

A Polícia Civil segue em diligências para localizar o segundo autor, bem como recuperar os bens roubados e apreender a arma utilizada nos delitos.