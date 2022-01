Carneirão tem novo preparador físico e técnico do Sub20

Vem de Sarandi, no Rio Grande do Sul, o profissional responsável por colocar o fôlego do Campo Mourão em dia na temporada 2022 e dirigir a garotada do sub-20. Com 24 anos de idade, Gabriel Galelli tem formação em educação física, é pós-graduado em treinamento personalizado e pós-graduando em fisiologia do exercício.

Iniciou carreira na equipe ANBF de Novo Barreiro (RS) e atualmente estava na Sercesa, de Carazinho, também do Estado gaúcho. Como treinador trabalhou com as categorias sub-09, 11 e 13, de Sarandi e sub-17 e 20 do Sport Clube São Jorge.

Por conta dessa experiência, além de preparador físico será também treinador da equipe sub-20 do Campo Mourão Futsal, o que para o jovem profissional será um desafio cheio de boas expectativas.

“Estar no Campo Mourão é estar em um gigante do nosso futsal. A expectativa é grande para fazermos um grande trabalho na temporada de 2022. Chego bastante motivado para esse grande desafio”, disse.