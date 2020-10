Suposto feto é encontrado em banheiro de sorveteria 

A Polícia Civil investiga a possível ocorrência de um aborto que teria ocorrido no banheiro de uma sorveteria, localizada na avenida Capitão Indio Bandeira, em Campo Mourão. O suposto feto foi encontrado dentro do banheiro do estabelecimento, na noite dessa segunda-feira.

O material foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para ser examinado. “Tanto a equipe da Polícia Militar quanto o Samu, que estiveram no local não conseguiram identificar se o material se tratava de um feto ou não. Por isso foram acionados a Polícia Civil e o IML para que o caso seja esclarecido”, disse o tenente Barreto.

Imagens do estabelecimento mostram que uma mulher, que seria moradora de rua havia entrado um pouco antes e permanecido por cerca de meia hora no banheiro. O caso será investigado e a polícia vai tentar localizar a suposta mãe.