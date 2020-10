Em boa fase, CM/Futsal goleia Manoel Ribas pelo Paranaense Sub20

Quinze gols em apenas um jogo. Só a equipe de Campo Mourão marcou 13 vezes. Manoel Ribas converteu apenas duas finalizações em gols.

13 a 02 foi o resultado da segunda e última partida da primeira fase do Campeonato Paranaense de Futsal sub-20, realizada nesta segunda (05), no Ginásio Belin Carolo. Gols de Gustavo (6), Caio (3), Vitor Hugo (1), Lucas Silva ‘Bolt’ (1), Guilherme (1) e Bruninho (1).

O primeiro jogo já havia terminado em goleada para o time mourãoense. 4×0 contra o Ivaiporã. Mais uma vela vitória para o Campo Mourão, reafirmando mais uma vez a boa fase da equipe sub-20.

Lembrando que na primeira etapa do campeonato não há eliminação. É uma fase de ranqueamento. As equipes mais bem colocadas poderão sediar as próximas fases da competição. A segunda etapa ainda não tem data marcada para iniciar.