Sem dinheiro, mulher contrata táxi para vir de Curitiba a Campo Mourão e acaba na delegacia

Um caso inusitado foi registrado no início da tarde dessa terça-feira pela Polícia Militar, em Campo Mourão. Após contratar chegar em um hotel de Campo Mourão vindo de Curitiba em um táxi, uma mulher disse que não tinha dinheiro para pagar a corrida.

O taxista e o gerente do hotel solicitaram apoio da PM, pois ela também dizia não ter como pagar pelo hotel. No local, o taxista relatou que trouxe a mulher de Curitiba até Campo Mourão, porém, no momento de receber os R$ 2,6 mil referentes à corrida, a cliente disse que não tinha dinheiro.

Ela teria se comprometido a alugar um quarto para o taxista, dizendo que no dia seguinte quitaria toda a dívida. Diante da situação, o gerente do hotel desconfiou da atitude dela ao saber do fato e fez contato com o taxista.

Foi então que ela relatou que não tinha dinheiro para as diárias e nem para a corrida. Além disso, se recusava a deixar o hotel, e se trancou no quarto.

A equipe policial entrou em contato com a mulher, que se comprometeu a deixar o local, porém continuava a relatar que não provia de recursos para quitar as despesas. Desta forma, as partes envolvidas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil.