Circuito de Corridas Fecam acontece no próximo sábado

Um total de 330 pessoas fizeram inscrição para participarem da 4ª etapa do Circuito de Corridas Fecam 2022, que será realizada no próximo sábado, dia 19 de novembro, a partir das 16 horas. Os percursos serão de 2,5 km, 5 km e 10 km, na Avenida João Batista Salvadori, entre o Jardim Cidade Alta 2 e Santa Casa. Organizado pela Fecam, o evento tem a parceria do Integrado EAD, Paraná Atacadista e Unimed.

Os 60 primeiros competidores que retirarem o chip de cronometragem ganham camisetas personalizadas do evento e todos os inscritos receberão medalhas. A organização informa que quem não se inscreveu pode participar, mas não concorre à premiação. A inscrição das crianças que vão participar do circuitinho pode ser na hora.

Os cinco primeiros de cada gênero (feminino e masculino) nos percursos de 10 km e 5 km receberão troféus. Os horários são os seguintes: 16 horas (distribuição do kit com número e chip + recreação para crianças); 17 horas (circuitinho das crianças) e 18 horas (largada da corrida).

Além da corrida, haverá também recreação para crianças e praça de alimentação até as 21 horas montada pelo grupo Seo Silvestre, com food truck. Para o evento será fechada a Avenida João Batista Salvadori.