Secretária de igreja é agredida por jovens no Lar Paraná

Uma moça de 20 anos, secretária da paróquia Nossa Senhora do Caravágio, na praça do Lar Paraná foi agredida por um jovem que estava acompanhado de outros rapazes, na noite deste domingo. O grupo teria invadido uma construção anexo à igreja, quando a secretária pediu para que eles não entrassem no local.

Foi então que um dos jovens agrediu a mulher. A Polícia Militar foi acionada e deteve dois rapazes suspeitos.

A ocorrência foi registrada e os dois jovens encaminhados à delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos. A vítima também se apresentou na delegacia.