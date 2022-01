Morador de Moreira Sales é morto por homem que queria bebida alcoólica

Um crime por motivo fútil foi registrado na noite deste domingo na cidade de Moreira Sales. A vítima é um rapaz de 27 anos, conhecido apenas por “Paraguai” que foi morto a golpes de faca), em frente a sua residência, na rua Irene Marques.

Segundo as informações apuradas pela Polícia Militar, o autor do crime chegou na casa da vítima e pediu bebida alcoólica. O morador não gostou e se negou a entregar a bebida.

Os dois então começaram a brigar, quando o agressor sacou de uma faca que estava na cintura e desferiu vários golpes contra o jovem que morreu no local. O óbito foi atestado por uma equipe do hospital municipal.

A PM foi acionada rapidamente, fez buscas, mas o criminoso não foi localizado. O corpo do rapaz foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a autoria e real motivação do assassinato, que foi o segundo do ano em Moreira Sales. O primeiro ocorreu no dia 6 de janeiro e a vítima foi Alan Júnio Jacinto de 27 anos. Ele foi morto a tiros.