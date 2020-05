Rotam vai atender violência doméstica e faz apreensão de drogas

As apreensões de drogas feitas pela equipe da Rotam se multiplicam em Campo Mourão. Na noite deste sábado para domingo, ao serem acionados para atender um caso de violência doméstica, os policiais acabaram se confundindo com o endereço e chegaram em uma casa vizinha, onde flagraram três adolescentes e um rapaz de 19 anos fazendo uso de drogas.

O flagrante ocorreu no conjunto habitacional José Richa. No local foram apreendidas 12 buchas de maconha, cinco de cocaína e uma pedra de crack, além de R$ 6,00.

“Fomos acionados para atender um caso de violência doméstica de um homem contra sua ex-mulher. No entanto, ao chegar no bairro, por engano os policiais foram parar em uma casa vizinha onde encontraram um rapaz de 19 anos e três adolescentes com drogas”, contou o subtenente J.Silva, comandante da Rotam. Os quatro jovens e a droga apreendida foram levados para a delegacia.