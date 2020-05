Polícia Civil apreende veículo com quase meia tonelada de drogas

A Polícia Civil de Campo Mourão apreendeu quase 500 quilos de maconha em um veículo Nissan Versa, com placas de Curitiba, durante abordagem na rodovia PR 487, entre Campo Mourão e Luiziana.

A apreensão ocorreu na noite desta sexta-feira, após denúncia anônima, mas o motorista conseguiu fugir, abandonando o automóvel com a droga. De acordo com as informações, após a denúncia os policiais identificaram o veículo na rodovia PR 487, mas na tentativa de abordagem, o motorista acelerou, iniciando uma perseguição.

Já nas proximidades da entrada da Fazenda Onça Parda, próximo à Usina Mourão, o traficante abandonou o veículo e fugiu a pé em meio ao mato. Os policiais fizeram vistoria no veículo e apreenderam 448 quilos de maconha no automóvel, que tinha queixa de roubo. A droga e o veículo goram conduzidos à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.