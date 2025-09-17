Rotam prende três pessoas e apreende drogas em Campo Mourão

Durante patrulhamento de rotina na madrugada desta quarta-feira, 17, a equipe ROTAM prendeu três pessoas suspeitas de tráfico de drogas, no jardim Aeroporto, em Campo Mourão. A ação aconteceu após os policiais avistarem um homem, de 51 anos, em atitude suspeita na via pública. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou forçar o portão de uma residência para fugir, mas foi alcançado e abordado.

Na revista pessoal, foram encontrados R$ 20,00 em dinheiro e 8,3 gramas de maconha. Já no quintal da casa, os policiais localizaram embalagens plásticas e um cachimbo artesanal com resquícios de crack, caracterizando indícios de tráfico e consumo de drogas.

Outros dois indivíduos que estavam no local — um homem de 25 anos e uma jovem de 18 — também foram abordados. Durante buscas na residência, a equipe encontrou uma sacola enterrada ao lado do canil, contendo 279,9 gramas de maconha divididos em seis porções. O casal assumiu ser proprietário da droga.

Os três suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados, junto com o entorpecente apreendido, à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais.