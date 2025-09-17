Casal suspeito de ter roubado e agredido idoso é preso em Araruna

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um casal suspeito de envolvimento em um roubo com lesão corporal grave, ocorrido durante a madrugada em Araruna. A vítima foi um idoso de 71 anos e o caso ocorreu no início dessa semana.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida em sua residência, onde teve R$ 200,00 roubados e sofreu graves ferimentos provocados por golpes de faca.

Assim que assumiu o serviço, a equipe policial iniciou diligências em parceria com a Polícia Civil, analisando imagens de câmeras de segurança na região. Com base no material, os suspeitos foram identificados.

Por volta das 14h50, uma nova informação levou os agentes até o jardim Araucária, onde o casal foi localizado escondido em um quarto de uma casa abandonada. Eles foram abordados e presos em flagrante.

Durante o interrogatório, a mulher, de 27 anos, confessou o crime, alegando ter usado a faca para se defender e, em seguida, roubado o dinheiro da vítima. O homem, de 29 anos, negou participação direta no assalto. Segundo o depoimento dos suspeitos, o valor subtraído já havia sido gasto.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, e os detidos permanecem à disposição da Justiça.