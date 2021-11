Rotam prende três pessoas com arma e maconha

Três homens de 32, 33 e 35 anos foram detidos na noite deste domingo pela equipe da Rotam enquanto faziam uso de um cigarro de maconha no interior de um carro, na saída para Peabiru. Além disso, os policiais encontraram no veículo uma espingarda calibre 22, com uma munição deflagrada.

O comandante da Rotam, subtenente J.Silva disse que a espingarda era de pressão, mas foi adaptada para calibre 22. “A espingarda estava adaptada para calibre 22, por coincidência o mesmo calibre que feriu uma mulher durante a semana na Perimetral Tancredo Neves. Tem sido comum disparos a esmo em fundos de quintais ou na rua, o que leva risco para as pessoas”, relatou o subtenente.

Além do cigarro, os policiais apreenderam um papelote com maconha. O homem de 35 anos disse que a arma e a droga eram dele. Um dos detidos ainda reclamou com os policiais, dizendo que precisava ser liberado porque tinha um familiar enfermo. “Ele chegou a dizer que se ocorresse alguma coisa com o familiar os policiais seriam culpados. Mas se ele tinha um ente querido no hospital porque não estava lá cuidando, ao invés de ficar na rua”, afirmou J.Silva. Todos foram levados para a delegacia com a arma e a droga.