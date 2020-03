Rotam prende traficantes com drogas e produtos de furto

A equipe da Rotam, do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão prendeu duas pessoas por tráfico de drogas, apreendeu certa quantia de maconha, dinheiro e alguns produtos de furto. A ocorrência foi registrada na noite deste domingo, em uma residência, na avenida das Torres

Os policiais faziam patrulhamento pelas ruas, em apoio à prefeitura, no combate ao coronavírus, quando perceberam um jovem adquirindo a droga de duas pessoas. Na tentativa de abordagem, o rapaz conseguiu fugir, dispensando a droga no local.

Os dois que vendiam o entorpecente entraram em uma residência e foram abordados. No local, os policiais apreenderam 189 gramas de maconha, dois pedaços pequenos, já prontos para a venda, certa quantia em dinheiro e alguns produtos suspeitos de furto.

“Além da droga apreendemos uma maquita, um mostruário de joias, dinheiro, mas diversos outros produtos como uma TV LG de 42`, um Playstation 3 acabaram ficando porque não havia registro de furto. Por isso pedimos às vítimas que procurem a delegacia e registrem os furtos para que possamos fazer a restituição em caso de recuperação. Sem o Boletim de Ocorrência, não podemos fazer nada”, orienta o subtenente J. Silva, comandante da Rotam.

Segundo J.Silva, o proprietário da residência alugou o imóvel para que a pessoa encontrada no local fizesse a vigilância e vendesse os entorpecentes. “Nos últimos dias foram colocados em liberdade muitos indivíduos com várias passagens por furtos, por isso redobrem os cuidados com seus bens.” Dos produtos apreendidos, apenas o dono da maquita fez o reconhecimento do objeto, conseguindo a recuperação na delegacia.