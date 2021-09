Rotam prende rapaz com mais de 1,5 kg de skank

Um rapaz de 23 anos foi preso ontem à noite pela equipe da Rotam, por tráfico de drogas, em Campo Mourão. Com a prisão, os policiais apreenderam cerca de 1,6 kg de Skank, uma droga conhecida por “supermaconha” pelo maior efeito alucinógeno que possui.

A ocorrência foi registrada no jardim Tropical, durante patrulhamento da equipe Rotam pelo bairro. “A equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando percebeu que um rapaz saiu correndo de um ponto já conhecido pela prática do tráfico de drogas”, disse o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

O rapaz ainda tentou se desfazer de um volume que carregava, mas os policias apreenderam e constataram que se tratava de drogas. Na casa dele também foi apreendida mais uma quantia do mesmo tipo de entorpecente.

“Esse rapaz já é conhecido por praticar o tráfico de drogas. Ele morava no Fortunato Perdocini onde já traficava e depois mudou para o Tropical, mantendo sempre a venda de drogas, segundo ele para sobreviver. Mas a mulher é uma pessoa trabalhadora e que não concorda com a atitude do companheiro”, afirmou o policial.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. A droga e uma balança de precisão também foram entregues na delegacia.