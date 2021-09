Concurso de Fotografias recebeu 36 inscrições em duas categorias

O Concurso de Fotografias Imagens da Cidade, da Fundação Cultural de Campo Mourão, recebeu 36 inscrições. Foram 18 inscritos na categoria Foto Celular e 18 em Paisagem e Cotidiano (27 fotografias). A modalidade “Casa da Cultura – 40 anos de história” não teve nenhum inscrito.

O julgamento presencial será no dia 21 de setembro e a escolha pública (enquete Facebook) de 25 a 30 de setembro. Na categoria “Paisagem e Cotidiano” a premiação será do 1º ao 3º lugar, nos valores de R$ 1 mil; R$ 700,00 e R$ 500,00. Já a foto celular que tiver o maior número de votos (através da enquete) receberá a premiação única no valor no valor de R$ 600,00. Podem participar fotógrafos amadores e profissionais.

“O objetivo do concurso é valorizar e incentivar a fotografia documental e autoral para a preservação da memória e história da nossa cidade. A ideia é mostrar um novo olhar dos participantes na captura de imagens que revelem aspectos diferenciados de nossa cidade”, explica o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.

Demais informações pelo fone-whatsapp (44) 3523-9439 ou (44)99810-4492. O e-mail é: [email protected] Edital completo no órgão oficial 2694 de 06/08/2021.