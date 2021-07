Rotam prende em CM, dois primos com carro furtado em Cianorte

A equipe Rotam, de Campo Mourão, prendeu dois rapazes de 25 e 31 anos, com uma arma de fogo, e recuperou um veículo VW/Gol, que havia sido furtado na semana passada, em Cianorte.

Os policiais faziam patrulhamento no jardim Sol Nascente, quando avistaram uma motocicleta Honda CG 125cc e um veículo VW Gol de cor branca em atitude suspeita. Ao se aproximarem dos veículos, o motociclista empreendeu fuga, uma tentativa de fazer com que os policiais fossem atrás dele, já que no Gol, além de ser furtado, estava outro homem com uma arma de fogo.

No entanto, a equipe da Rotam se dividiu e enquanto alguns policiais faziam a revista no automóvel, os outros foram atrás da motocicleta, que logo em seguida também foi abordada.

Na cintura do condutor da moto, os policiais localizaram um revólver calibre 38″, municiado. Já no interior do carro os policiais ainda encontraram um jogo de placas de um automóvel, que seria a placa verdadeira do Gol.

Após ser checada a placa e o chassi, os policiais constataram que o carro havia sido furtado no dia 5 de julho na cidade de Cianorte. Os dois rapazes, que são primos, receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. A arma, munições e certa quantia em dinheiro também foram entregues na delegacia.