CM/Futsal goleia o Marechal e mantém vice-liderança isolada do grupo na LNF

No jogo do tira-teima, o Campo Mourão Futsal superou o Marechal Rondon com placar de 6 a 0 na noite deste domingo (11), jogando na casa do time rondonense, no Oeste do Paraná. Fabinho (2), Caio Barros (2), Renato (1) e Neto Veiga (contra), anotaram os gols do carneiro tricolor.

Depois de perder em casa na última quarta-feira por 4 a 2, o time mourãoense fez uma excelente partida em Marechal e conquistou um importante resultado, que garantiu a vice-liderança isolada do grupo C, com 16 pontos em nove jogos. O líder é o Foz Cataratas com 19 pontos e também nove jogos. Com a derrota, Marechal segue em terceiro do grupo com 13 pontos em oito jogos.

Na quinta-feira (15) o carneirão recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão, o Dois Vizinhos, em jogo decisivo do paranaense Série Ouro. Enquanto o time adversário tem 22 pontos e está na terceira posição da tabela, Campo Mourão tem 15, é o sexto colocado e precisa vencer para se aproximar dos quatro primeiros colocados que garantem vaga direto para as semifinais do estadual.