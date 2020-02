Rotam prende dois homens e apreende dois revólveres

Dois homens de 24 e 31 anos foram detidos nesta manhã pela equipe da Rotam por porte ilegal de arma e munições. Os policiais faziam patrulhamento pela Travessa das Alamandas, no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão, quando avistaram um rapaz suspeito em uma motocicleta.

Feita a abordagem, os policiais encontraram em sua cintura um revólver calibre 22., além de sete munições intactas. “Temos intensificado o patrulhamento no jardim Cidade Nova por conta do aumento de brigas, troca de tiros e pessoas baleadas no local. E desta vez ao abordar o suspeito localizamos em sua cintura um revólver calibre 22”, disse o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

A equipe policial constatou anda que outro rapaz correu, entrou em uma casa e pulou a janela. Com autorização da moradora, os policiais entraram no imóvel e apreenderam mais um revólver, calibre 38 e mais oito munições, além de um coldri.

O revólver ele havia jogado sobre o telhado. Os policiais fizeram buscas e apreenderam mais um suspeito. “Ao ser questionado o rapaz disse que comprou a arma para se defender porque vinha sendo ameaçado. Em pouco mais de um mês tivemos quatro homicídios em Campo Mourão, por isso a cada arma apreendida entendemos que é um homicídio, latrocínio ou assalto a menos na cidade”, afirma o policial. As armas munições e os dois detidos foram encaminhados para a delegacia.