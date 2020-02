Quatro pessoas morrem no interior paulista por causa das enchentes

O Corpo de Bombeiros encontrou os corpos de duas mulheres que estavam em um carro que foi arrastado pelo transbordamento de um rio em Botucatu, no interior paulista. Elas estavam a 150 metros do veículo e no carro havia mais um homem, que ainda não foi encontrado.

De acordo com informações dos Bombeiros, ontem (10) na região de Marília, também interior paulista, uma cratera foi aberta no km 308 da rodovia Dona Leonor Medes de Barros e um caminhão e um carro caíram dentro do buraco, matando o motorista do carro.

A quarta vítima também foi um motorista que caiu com um caminhão em outro braço aberto na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu. O caminhão com o motorista foi sugado com a força da água para o buraco e desapareceu, sendo encontrado horas depois a mais de um quilômetro de distância.

As buscas começaram na segunda-feira após o temporal que atingiu a cidade e foram retomadas nesta manhã. Os bombeiros seguem em buscas pelo homem que também estava no carro.