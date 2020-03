Rotam faz prisão por tráfico e apreende drogas

Mais uma pessoa foi presa por tráfico de drogas em Campo Mourão. Foi na tarde desta terça-feira, na rua Alberto Spilka, no Jardim San Marino. A equipe da Rotam – Rondas Ostensivas Tático Móvel – patrulhava pelo bairro quando recebeu informação anônima indicando o local onde ocorria o tráfico de drogas.

Ao chegarem ao endereço, os policiais já visualizaram pela janela, do lado de fora, quando o morador mexia com um pote com drogas, sobre a mesa.

Ao adentrarem no imóvel e iniciar a vistoria, os policiais aprenderam cerca de 389 gramas de maconha, 17 comprimidos de ecstasy, 17 gramas de cocaína pura, balança de precisão e R$ 550 em dinheiro, adquiridos com a venda da droga.

O rapaz de 26 anos abordado no local confessou ser proprietário da droga. Ele foi encaminhado para a delegacia com os entorpecentes apreendidos. “Nos últimos dias, com o estado de quarentena pelo coronavírus, verificamos o aumento do tráfico de drogas e dos casos de violência doméstica. Mesmo com nossas equipes empenhadas em orientar as pessoas a permanecerem em casa, temos atuado também para combater a criminalidade”, disse o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

Sobre o tráfico de drogas, J.Silva pede para que os pais redobrem os cuidados com seus filhos. “Os pais deverão ficar atentos com os hábitos dos filhos. Os traficantes estão aproveitando esse momento e como a droga está escassa para chegar aqui, eles estão vendendo mais, por isso é preciso aproveitar esse momento de quarentena para cuidar de seus filhos”, adverte o subtenente.