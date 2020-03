Junta Militar também suspende atendimento e juramento à Bandeira é cancelado

Em razão das restrições impostas pelo Decreto Municipal 8444 como medida de prevenção ao Coronavírus, a 112ª Junta de Serviço Militar de Campo Mourão, está fechada para atendimento ao público, atendendo apenas serviços emergenciais. O juramento à Bandeira dos jovens dispensados este ano, que estava agendado para o dia 8 de abril, também foi cancelado.

O alistamento dos jovens do sexo masculino nascido em 2002 poderá ser realizado normalmente através do site www.alistamento.eb.mil.br ou aplicativo do Exército no celular até o dia 30 de junho.

Para serviços emergenciais o cidadão deverá entrar em contato através do e-mail da Junta de Serviço Militar([email protected] gmail.com); pela página da 112ª Junta de Serviço Militar no facebook ou pelo telefone Whatsapp (44) 99109-1967 (Josiane).