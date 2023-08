Rotam estoura boca de fumo e prende duas pessoas na região do Lar Paraná

A equipe da Rotam de Campo Mourão desmantelou uma boca de fumo na noite deste sábado, 12, na região do Lar Paraná. No local foram presos dois homens e apreendida uma grande quantidade de entorpecentes, como maconha, cocaína e crack.

Os policiais faziam patrulhamento tático nas imediações de uma rua onde são comuns ocorrências de furtos e tráfico de drogas. Ao perceberem a presença da equipe policial, dois homens demonstraram nervosismo, tentando de imediato adentrar ao imóvel.

A equipe deu voz de abordagem e, no bolso de um deles encontrou uma pequena porção de cocaína e R$ 20,00 em espécie. O rapaz afirmou ser usuário de drogas dizendo que havia acabado de adquirir o entorpecente naquele imóvel com o proprietário.

O outro indivíduo confirmou que o imóvel seria de sua propriedade e que no interior da residência teria mais drogas como maconha, crack, cocaina, e ectasy, além de uma arma de fogo, dinheiro, entre outros objetos.

Feita as buscas ao interior do imóvel os policiais localizaram 100 porções de maconha pesando aproximadamente 1,2kg; doze porções de cocaína totalizando vinte gramas, e 37 porções de crack (45 gramas), e R$ 953,00 em espécie. Também foram apreendidas 115 munições no calibre 09 milímetros intactas e um carregador de pistola, bem como uma arma de fogo do tipo pistola, marca G-Cherokee, calibre 9 milímetros a qual se encontrava carregada e alimentada com um carregador com treze munições intactas no mesmo calibre marca CBC.

Em uma das gavetas de um criado mudo havia também quatro comprimidos de ecstasy de coloração rosa.

Ao ser questionado, o responsável pelo imóvel afirmou que estaria residindo no local há alguns meses, onde estaria comercializando entorpecente. Ambos foram encaminhados para à 16ª Subdivisão Policial com todo o material apreendido para os procedimentos pertinentes à Polícia Judiciária.

De acordo com a Rotam, nos últimos dias ocorreram diversos homicídios no município de Campo Mourão com a utilização de armamento no mesmo calibre do que foi apreendido.