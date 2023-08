O Colégio Adventista parabeniza todos os papais pelo seu dia

No último domingo (06/08) o Colégio Adventista de Campo Mourão promoveu um evento inédito em Campo Mourão para comemorar essa data tão especial, e realizou a primeira “corrida de carrinho de rolimã com Pais e Filhos” e o desafio começou na construção dos seus próprios carrinhos gerando momentos únicos para as famílias onde a emoção, interação e criatividade não faltaram.

O Diretor Leandro Rocha agradeceu a presença de todos e ficou encantado com a criatividade, diversão e dedicação dos papais. O objetivo é que as famílias se unam em entretenimentos nos finais de semana.

Confira a galeria de fotos abaixo