Rotam e K9 fazem apreensão de drogas, dinheiro e arma em residência

Equipes da Polícia Militar – K9 e Rotam – apreenderam certa quantia de drogas, uma arma de fogo e detiveram um rapaz, com diversas antecedentes criminais. A ocorrência foi registrada ontem à tarde, no jardim Santa Nilce, em Campo Mourão.

Os policiais chegaram até o endereço após denúncia de disparos de arma de fogo durante uma briga de casal. “Assim que as equipes chegaram, várias pessoas foram abordadas em frente à residência e negaram que houvesse armas no local. No entanto, autorizada a entrar, a equipe encontrou uma pistola da marca Persa Argentina, drogas e cerca de R$ 1 mil em dinheiro trocado”, relatou o tenente Santos.

Entre as drogas, foram encontrados aproximadamente 6 kg de maconha e 120 gramas de crack. Um dos presentes no local assumiu ser o dono das drogas e da arma e foi encaminhado para a delegacia.