PM prende dois ladrões após assalto em ferro-velho

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira, logo após a ocorrência de um assalto a um ferro-velho, na região do Lar Paraná. Com um deles, os policiais apreenderam certa quantia em dinheiro e com o outro, um simulacro de arma de fogo.

Um pouco antes de ter conhecimento do assalto, uma equipe da PM abordou um rapaz com certa quantia em dinheiro trocado. Ele foi liberado, mas logo após a informação do assalto, os policiais retornaram ao local e o abordaram novamente, quando então ele confirmou participação do crime.

“Como ele tinha as mesmas características da pessoa que praticou o assalto, retornamos na via onde ele havia acabado de ser abordado e o encontramos novamente. Ele então confessou o crime e levou a equipe até a casa do comparsa, onde também foi localizado um simulacro de arma”, disse o tenente Santos.

Os dois homens foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil para serem interrogados e autuados pelo crime.