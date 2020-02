Rotam apreende duas armas e munições em bairro de CM

Durante diligências pelo conjunto Avelino Piacentini, em Campo Mourão, a equipe da Rotam, do 11º Batalhão da Polícia Militar abordou um casal em um veículo VW/Fox e, na casa da mulher, de 25 anos, que estava no carro, os policiais apreenderam duas armas e munições.

A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira. Após a abordagem, a mulher informou ser moradora na casa em frente e, autorizada por ela, a equipe fez buscas no imóvel.

Foi então que os policiais apreenderam uma pistola 9mm, com dez munições e um revólver calibre 32, com seis munições. Mais 13 munições de calibre 38 também foram apreendidas no local, além de uma balança de precisão.

A mulher disse que as armas e a balança pertenciam a ela. Os policiais a encaminharam para a delegacia, juntamente com as armas e munições apreendidas. A detida será autuada por porte ilegal de arma e munições.