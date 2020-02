Yázigi traz uma super novidade para Campo Mourão

O Yázigi inicia 2020 com uma grande novidade para Campo Mourão. Trata-se do Yázigi Explore After School Bilíngue, o primeiro programa After school bilíngue exclusivo da rede Yázigi.

A novidade é focada em aprendizagem criativa e no desenvolvimento de competências socioemocionais por meio de oficinas de arte, corpo e tecnologia para crianças de 6 a 14 anos.

O Yázigi Explore trabalha com Arte, Corpo e Tecnologia.

ARTE: Desenho, pintura, escultura, culinária, fotografia, vídeo e música

CORPO: Teatro, dança, yoga e mindfulness

TECNOLOGIA: Programação, prototipagem, robótica, internet das coisas e maker.

Além disso, trabalha as competências socioemocionais do século XXI:

AUTONOMIA

Tomar decisões por si próprio

CRIATIVIDADE

Processo mental de geração de novas ideias

EMPATIA

Compreender a realidade do outro

PENSAMENTO CRÍTICO

É a capacidade de identificar problemas, sem julgar ou culpar alguém. E tudo isso em Inglês.

Venha inovar junto ao Yázigi Explore, venha ser a diferença. Matrículas Abertas!