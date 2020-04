Rotam apreende dois adolescentes com moto furtada

Dois adolescentes de 14 e 15 anos foram apreendidos com moto furtada, da marca Honda CG 125 pela Polícia Militar, por volta da 1h desta madrugada, na rua Duque de Caxias, no Lar Paraná.

A equipe da Rotam realizava patrulhamento pelo bairro quando visualizou dois jovens em atitude suspeita, utilizando a moto. Eles ainda tentaram se evadir da viatura, no entanto foram alcançados e abordados.

Durante a busca pessoal foi localizado uma pistola de airsoft na cintura do garupa, um adolescente de apenas 14 anos. Com o condutor de 15 anos nada de ilícito foi localizado.

Um dos jovens disse que havia adquirido a moto por R$ 500,00. Os policiais ainda confirmaram que a arma de airsoft localizada com um dos jovens havia sido furtada de uma loja, no centro da cidade, no dia 8 de março.

Na ocasião cerca de 20 armas semelhantes à apreendida pela PM foram furtadas do estabelecimento. Os dois adolescentes foram apreendidos e apresentados na 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão juntamente com a motocicleta e a pistola.