Bandidos invadem propriedade e roubam rodas de veículos na região

Três homens armados invadiram uma propriedade rural por volta das 2h da madrugada desta quarta-feira, em Juranda, e roubaram todos os pneus do morador, uma roda de motocicleta, um notebook, relógios uma quantia em dinheiro, além de documentos pessoais.

Uma das vítimas relatou que os bandidos arrombaram a porta da casa e que um deles, com uma arma de fogo anunciou o assalto. A família foi trancada no banheiro, enquanto o trio dizia que queria o cofre que estaria no armazém.

No entanto, após os bandidos irem embora, a vítima verificou que eles haviam levado as rodas dos veículos, notebook, relógios e dinheiro.

A vítima relatou que todos aparentavam ser bem jovens e que um deles tinha o cabelo descolorido. A PM registrou a ocorrência e orientou a vítima a complementar o boletim, caso constate mais objetos furtados.