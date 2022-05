Rocam recupera moto furtada em SC

A equipe Rocam (operação com Motos) do 11º Batalhão da Polícia Militar apreendeu no início da noite dessa quinta-feira, uma motocicleta que havia sido tomada de assalto na cidade de Concórdia (SC), no dia 16 de maio.

Após receber denúncia de que uma moto em atitude suspeita estaria no jardim Maria Barleta, os policiais foram ao local e localizaram a mesma na rua Abelar Gonçalves.

Pela placa, foi constatado queixa de furto. A moto estava sem as chaves e faltando uma parte do escapamento. Os policiais fizeram a entrega na delegacia de Polícia Civil que fará a comunicação ao proprietário.

Vale ressaltar o bom trabalho das equipes policiais que em menos de 24 horas recuperaram pelo menos três veículos furtados ou roubados em Campo Mourão.