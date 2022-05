Médico cardiologista recebe honraria da Câmara de Campo Mourão

Os vereadores da Câmara de Campo Mourão entregaram nesta quinta-feira (19), o título de cidadania honorária, ao médico cardiologista, Paulo Sergio Bezerra da Silva, durante uma sessão solene no plenário da Casa de Leis.

O título de cidadania foi proposto pela vereadora, Naiany Hruschka Salvadori, com assinatura dos demais parlamentares e aprovado em plenário por unanimidade dos vereadores.

“Como cardiologista e diretor Institucional do Hospital Evangélico de Curitiba, o doutor Paulo Sergio Bezerra da Silva fez uma parceria com a ex-deputada Amélia de Almeida Hruschka para atendimentos dos munícipes de Campo Mourão e de toda a Comcam, tanto na cardiologia como em outras especialidades”, contou a vereadora.

Em seu discurso durante a entrega da homenagem, Naiany destacou o profissionalismo do homenageado. “Cresci escutando que havia um médico que sempre estava de braços abertos e disposto a ajudar quem precisasse. Essa homenagem é um singelo agradecimento pela sua dedicação de vida em sua profissão. Acredito que a profissão nós escolhemos, mas quando vem de dentro, vem de Deus. Gratidão minha e de todos que foram muito bem atendidos pelo senhor”, destacou Naiany.

Depois de homenagear os pais e todos que auxiliaram em sua carreira, o médico agradeceu a anfitriã. “Um agradecimento especial à vereadora Naiany que herdou da avó a capacidade de trabalhar e se preocupar com as pessoas mais necessitadas da nossa sociedade. Parabéns pela sua trajetória, comprometida com valores muito caros para os mais necessitados. Através de sua propositura me proporcionou um dos momentos mais importantes da minha vida profissional”, disse o homenageado.

A vereadora lembrou ainda, que como diretor de Expansão da Fundação Cardíaca, o médico Paulo Sergio Bezerra da Silva, homenageou com o título de Madrinha da Fundação, a ex-deputada Amélia de Almeida Hruschka.