Rocam encontra pés de maconha em sítio e morador é preso por tráfico de drogas

Policiais militares da equipe Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Rocam), prenderam um homem por tráfico de drogas em uma propriedade rural, próximo à Santa Casa de Campo Mourão. Na casa dele foram apreendidos dois pés de maconha e uma certa quantia da droga pronta para ser comercializada.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h40 de ontem, após a equipe Rocam ser alertada por ocupantes de um veículo que estavam em deslocamento no sentido Araruna para Campo Nourão, de que nas imediações de uma propriedade rural, ouviram vários gritos de socorro, possivelmente de uma mulher.

Os policiais foram para o local indicado, encontraram a porteira aberta e constataram que não havia nenhuma iluminação. Em contato com o proprietário do imóvel, ele disse que residia sozinho e que não havia nenhuma mulher na propriedade.

As fazer uma busca no local, a equipe verificou que havia uma planta de maconha de porte médio. Questionado sobre a existência de mais algum ilícito na propriedade, o homem levou os policiais até um segundo pé da mesma planta aos fundos do imóvel, bem como, entregou uma pequena porção da substância pronta para a comercialização, pesando aproximadamente nove gramas.

Os policiais realizaram buscas pela propriedade, mas não localizaram nenhuma outra pessoa em toda extensão do imóvel. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia para onde também foram encaminhados os pés de maconha.