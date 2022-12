Menina de 12 anos morre afogada ao tentar salvar irmã que caiu em represa em Peabiru

Uma tragédia abalou uma família na área rural de Peabiru na tarde desta segunda-feira, 26. A menina Esthefany Muller dos Santos, 12 anos, morreu afogada em uma represa, localizada em uma propriedade rural, próximo ao distrito de Silviolândia.

A irmã de Esthefany, de aproximadamente oito anos, escapou por pouco. Ela é que teria caído na represa e batido com a cabeça, quando Esthefany tentou salvá-la, mas morreu afogada.

O pai das crianças também pulou na água e só escapou com vida porque foi resgatado por outras pessoas que estavam no local. Segundo as informações a propriedade é de difícil acesso o que acabou atrasando a chegada do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.

A equipe de socorristas encontrou o pai no caminho quando ele levava a filha para o hospital de Peabiru, enquanto Esthefany permanecia no local do incidente. Quando os bombeiros chegaram, os profissionais do Aeromédico do Samu já haviam constatado o óbito.